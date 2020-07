Consigli e commissioni, si torna alla modalità ‘in presenza’

Consiglio comunale e commissioni consiliari, stop agli appuntamenti su Zoom. Da domani (13 luglio) si torna infatti a riunirsi in presenza, sempre nella sala del consiglio comunale che permette ricambio d’aria, sanificazione e distanziamento adeguati.

Si parte domattina (13 luglio) alle 9 con la commissione bilancio, si prosegue con la commissione dei presidenti dei gruppi consiliari di giovedì alle 9,30, per terminare la settimana venerdì (17 luglio) con il consiglio comunale che torna a radunarsi a Palazzo Santini dopo quattro mesi: all’ordine del giorno l’approvazione dei provvedimenti di emergenza in tema di suolo pubblico e contributi economici per il sostegno agli affitti. Tre le mozioni in discussione: una sull’endometriosi del consigliere comunale Marco Martinelli, una sulla valorizzazione di via del Fosso del consigliere Remo Santini e una dei consiglieri Bonturi, Cantini. Bianucci sul coordinamento sanitario europeo.

Agli appuntamenti ‘in presenza’ fa eccezione la commissione urbanistica che, al momento, è convocata in videoconferenza per mercoledì (15 luglio) alle 17,30.