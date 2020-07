Scuola, Bianchi (Svolta): “Opportuno e urgente programmare la ripartenza”

“E’ opportuno monitorare la situazione per la ripresa dell’anno scolastico“. Così, alla luce delle nuove disposizione del ministero della pubblica istruzione, il consigliere regionale Gabriele Bianchi della lista Svolta chiederà un incontro con il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana. Bianchi nel consiglio di ieri (14 luglio) aveva già espresso la sua contrarietà a utilizzare gli edifici scolastici come sede di seggio elettorale.

“Alla luce delle nuove regole di distanziamento – spiega il consigliere – penso che sia opportuno avere un monitoraggio puntuale sulla situazione che si sta delineando. È fondamentale e urgente sapere quali saranno le nuove collocazioni delle aule scolastiche oltre che sapere se sarà possibile mantenere il tempo pieno alle scuole elementari e quello prolungato alle medie, nonché l’utilizzo regolare delle palestre per l’educazione fisica, parte essenziale dei programmi scolastici e dei refettori per i servizi di mensa. Per questo nei prossimi giorni chiederò un incontro con il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana per conoscere e monitorare la programmazione prevista perla ripresa del prossimo anno scolastico”.