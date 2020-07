Toscana a Sinistra in assemblea alla Casa del Popolo di Verciano

Domani (16 luglio) alle 18,30 alla Casa del Popolo di Lucca in via dei Paoli a Verciano si terrà la seconda assemblea di Toscana a Sinistra, lista regionale a sostegno di Tommaso Fattori presidente.

“Dopo cinque anni di importante lavoro nel consiglio regionale – dicono dalla lista – in cui Fattori ha portato avanti una vera e autentica opposizione alle politiche di distruzione del pubblico nel campo della sanità e dei servizi della giunta Rossi, molti sono i soggetti politici organizzati e singoli a sostegno della sua candidatura”:

“Toscana a Sinistra – prosegue la nota – è un progetto collettivo, di ricomposizione delle vertenze e dei movimenti territoriali in tutta la regione, che mira a valorizzare il lavoro di Fattori e, allo stesso tempo, costruire un programma partecipato a partire dalle zone periferiche della Toscana, sempre più abbandonate dal centralismo fiorentino della giunta. Un progetto che mette insieme Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista e liste civiche come Repubblica Viareggina, Buongiorno Livorno e Firenze Città Aperta, con i tanti singoli che hanno deciso di impegnarsi per costruire l’unico blocco di opposizione di sinistra alla destra industriale di Giani e a quella reazionaria della Ceccardi”.