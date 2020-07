Manifattura sud, fissato il Consiglio con Fondazione e Coima

Ex Manifattura sud, consiglio comunale bis con la partecipazione di Fondazione Crl e Coima. La seduta è fissata a mercoledì (22 luglio) prossimo alle 17.

“Finalmente ci potrà essere l’illustrazione e il confronto che auspichiamo da mesi – afferma il capogruppo di Siamo Lucca Remo Santini, primo firmatario della proposta di una seconda seduta specifica sull’argomento -: mercoledì 22 luglio alle 17 si terrà il consiglio comunale straordinario voluto dall’opposizione sul progetto di ristrutturazione dell’ex Manifattura sud, alla presenza dei rappresentanti di Fondazione Cassa di Risparmio e Coima che hanno manifestato l’intenzione di realizzarlo”.

“Dopo che è emerso il mancato invito della giunta Tambellini ai soggetti proponenti per essere presenti al consiglio comunale del 5 giugno – spiega l’ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra – abbiamo nuovamente raccolto le firme per indire un’altra assemblea, dove stavolta tutti coloro che sono coinvolti nel piano hanno assicurato la partecipazione. Considerando che quello sull’immobile sarebbe un intervento di vasta portata edilizia, che priverebbe per sempre il Comune della sua proprietà e dell’incasso dei parcheggi adiacenti per oltre 50 anni, nonché il via libera alla concessione d’uso ai privati di un baluardo delle Mura, l’approfondimento della questione è irrinunciabile – aggiunge -. Così come irrinunciabile è un’attenta analisi non solo dell’impatto urbanistico ed economico, ma anche di soluzioni alternative che possono essere di gran lunga migliori per il futuro del centro storico”. La seduta, che si terrà a Palazzo Santini e sarà aperta al pubblico, è resa possibile grazie ad una richiesta sottoscritta anche dai consiglieri comunali Fabio Barsanti, Massimiliano Bindocci, Serena Borselli, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli e Simona Testaferrata. ”Sono soddisfatto che alla fine si tenga il confronto – commenta Santini – . Solo con la trasparenza si puo’ affrontare serenamente la discussione, senza trucchi e senza inganni”.