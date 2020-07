Ecoballe in mare, Zucconi (Fdi) presenta l’interrogazione

“Presenterò quanto prima un’interrogazione parlamentare per andare fino in fondo a questa vicenda, c’è il rischio concreto di un disastro ambientale di immane proporzioni, dobbiamo sbrigarci, altri ritardi non sono più ammissibili”.

A parlare l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi sulla questione delle 55 tonnellate di ecoballe di plastica sminuzzata che da cinque anni giacciono sui fondali tra Piombino e l’Isola d’Elba, proprio nel cuore del santuario dei cetacei.

“Se dovessero rompersi – prosegue – sarebbe un disastro ambientale di immani proporzioni, ma anche turistico ed economico, a partire dalla pesca e dall’ itticoltura. In cinque anni niente o quasi è stato fatto, a partire dalla mancata e fondamentale dichiarazione dello ‘stato di emergenza’. Sarà mia premura interrogare quanto prima il Ministro competente e contattare tutti gli amministratori interessati: non ci possiamo più permettere di perdere altro tempo”.