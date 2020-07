“Crateri nella strada e muro di contenimento che sta per crollare in via Onacrog a Mutigliano”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che ieri (18 luglio), ha svolto un sopralluogo nella zona.

“Ho potuto direttamente constatare – aggiunge Martinelli – una situazione da terzo mondo in cui una strada che porta anche ad una scuola pubblica è in condizioni disastrate ed è forte la preoccupazione della cittadinanza per il muro di contenimento che sta per cedere. Serve un intervento immediato di messa in sicurezza della strada e la realizzazione di un guardrail. A differenza di quanto comunica la giunta Tambellini- conclude Martinelli- su quanto tutto vada bene e sia perfetto sono sempre più i cittadini della periferia che mi testimoniano il senso di abbandono da parte dell’amministrazione”. Martinelli ricorda l’indirizzo mail per essere contattato dalla cittadinanza per sopralluoghi e segnalazioni mmartinelli@comune.lucca.it