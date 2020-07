Regionali, Miracolo candidato consigliere per Italia Viva

Italia Viva di Viareggio candida Fabrizio Miracolo al consiglio regionale. L’ufficialità è stata data oggi dal partito di Renzi. “Le elezioni regionali si avvicinano e per questo Italia Viva si presenta dando appoggio ad Eugenio Giani ed alla coalizione del centrosinistra. In comune accordo con i coordinatori versiliesi e lucchesi abbiamo voluto che la ripartizione delle candidature in provincia fosse equa e quindi 4 Versilia (2 donne e 2 uomini) e 4 lucchesia (2 uomini e 2 donne). Viareggio Viva in qualità di comitato locale ha avviato nelle scorse settimane una serie di incontri con iscritti, simpatizzanti e con i coordinatori versiliesi di Italia Viva con lo scopo di trovare la candidatura giusta e che, finalmente, possa rappresentare gli interessi di Viareggio e della Versilia in regione”.

“In questi anni – si spiega in una nota – la gestione di Giorgio Del Ghingaro ha permesso alla città di cambiare e migliorare molti aspetti del nostro Comune. Con David Zappelli, coordinatore di Italia Viva, abbiamo avuto modo di incontrare il sindaco Del Ghingaro ed alcuni esponenti civici e politici dell’amministrazione che hanno confermato la bontà di alcuni dati per le nostre scelte. In questo senso, Italia Viva, avuta conferma dei risultati eccellenti appunto sia sotto il profilo economico che organizzativo e non ultimo l’amore dimostrato per la città di Viareggio, ha chiesto all’avvocato Fabrizio Miracolo la disponibilità di rappresentare la nostra coalizione nella lista di Italia Viva per la provincia di Lucca. Fabrizio Miracolo tra l’altro come presidente ed amministratore delegato di Sea Ambiente è riuscito a completare la strategia Rifiuti Zero avviata dal comune di Viareggio nel 2016 portando la raccolta porta a porta sul 100% del territorio comunale. Inoltre è riuscito a ridurre del 46% la produzione della raccolta indifferenziata e portare la raccolta differenziata al 72,47% tutto ciò con equilibrio nel bilancio della società che con rispetto per Viareggio dirigeva. Italia Viva per espressione del comitato di Viareggio riconosce a Fabrizio Miracolo si ripete, la competenza e le capacità professionali e politiche per poter rappresentare la Versilia e tutta la provincia di Lucca in regione Toscana”.