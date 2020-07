Toscana a Sinistra, in programma un incontro pubblico a Fornaci di Barga

Proseguono gli incontri pubblici della lista per le elezioni regionali Toscana a Sinistra. Dopo le assemblee tenute in Versilia e a Lucca è stata indetta una assemblea per la Piana, Mediavalle e Garfagnana per giovedì (23 luglio) alle 18 alla biblioteca sopra la stazione di Fornaci di Barga.

A confrontarsi saranno i cittadini della Valle del Serchio che avranno modo di segnalare i temi locali su cui dovranno spendersi i rappresentanti della lista che vede in Tommaso Fattori il candidato presidente. “Partendo dall’esperienza che ha visto Fattori impegnato cinque anni nella difesa delle tematiche ambientali, della sanità e scuola pubblica e del lavoro – spiegano da Toscana a sinistra – la lista si propone di giocare un ruolo importante per contrastare le politiche liberiste del centrosinistra e del centrodestra”.

A sostenere la lista, oltre a singoli cittadini, alcuni partiti come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Sinistra Anticapitalista e alcune liste civiche come Repubblica Viareggina, Buongiorno Livorno e Firenze Città Aperta.