Montemagni: “Studenti lucchesi a scuola il 14 settembre? Sarebbe un miracolo”

“Mancano all’appello otto dirigenti scolastici per altrettanti istituti e la situazione così com’è stata descritta appare di non facile soluzione, almeno in tempi brevi. Riconfermiamo quindi i nostri dubbi nel fatto che, dal 14 settembre, anche tutti gli studenti lucchesi potranno tornare regolarmente nelle aule scolastiche”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, che prosegue: “Quanto segnalato dal provveditore è significativo del fatto di come, molto spesso, burocrazia e buonsenso non vadano di comune accordo. In realtà un modo per risolvere la palese criticità pare ci sia, ma ecco che entrano in campo cavilli e norme che stoppano sul nascere la risoluzione della problematica”.

“Nel frattempo – conclude il Consigliere – siamo molto curiosi di conoscere quando verranno effettivamente consegnati, anche in lucchesia, una parte dei tre milioni di banchi singoli che il ‘mago’ della mascherine Arcuri sta cercando, tramite un bando; insomma, con l’agosto di mezzo, a nostro avviso, servirebbe un miracolo perchè la campanella, fra meno di due mesi, suoni realmente per tutti gli studenti”.