Opposizione: “Manifattura sud, c’è bisogno di approfondire senza fretta”

“Il progetto definitivo ancora non c’è, e l’investimento di 60 milioni di euro, soldi dei lucchesi, è ad alto rischio: le due affermazioni dei rappresentanti di Coima e Fondazione durante il consiglio comunale straordinario di ieri sera confermano, se ce ne fosse stato bisogno, che c’è necessità di approfondire il piano proposto per l’ex Manifattura Tabacchi e non deve esserci fretta: sia nel valutare bene l’impatto della proposta, sia per studiare alternative che possano essere piu’ vantaggiose per la città”. Lo sostengono in una nota i capigruppo di opposizione Remo Santini (SìAmoLucca), Fabio Barsanti (Gruppo Misto), Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) Marco Martinelli (Centrodestra) e Giovanni Minniti (Lega).

“Ringraziamo Manfredi Catella e Marcello Bertocchini per avere accettato l’invito a parlare lanciato dall’opposizione, grazie a cui si è potuta tenere questa seduta per apprendere qualcosa in piu’ del piano proposto anche se purtroppo non tutto – proseguono -. Riconosciamo il fatto che si tratti dell’unica idea concreta attualmente sul tavolo (ma in 20 anni ce ne sono state altre), e diamo atto a Coima e Fondazione che durante l’illustrazione hanno confermato che alla base di quella che viene definita una rigenerazione urbana ci sarà la costruzione di decine e decine di appartamenti, di fondi commerciali e per il terziario. Un aspetto che la giunta Tambellini non ha mai voluto ammettere e anzi nascondere, per evitare un dibattito concreto. Se non fosse stato per noi, entro il 10 agosto tutto sarebbe stato insabbiato senza discussione”.

“Ma proprio per quanto emerso, siamo ancora piu’ convinti della necessità di un approfondimento serio senza corse, perchè i punti da chiarire sono ancora davvero tanti“. L’opposizione affronta anche l’annuncio dello stralcio, dal progetto, della concessione di 50 anni del baluardo San Paolino ai privati. “Lo rivendichiamo come risultato, grazie alle nostre pressioni e a quelle di ampie parti della città, ma su questo aspetto chiediamo pero’ che dalle parole si passi ai fatti, e la rinuncia venga protocollata, per evitare che l’ipotesi esca dalla porta e rientri dalla finestra – prosegue la nota -. A questo punto va eliminata anche la passerella di collegamento tra il complesso e le Mura, in modo da evitare bluff. Non possiamo poi che censurare l’atteggiamento del sindaco, che ha bollato la contrarietà di tanti al progetto come bla bla dell’alta società, offendendo cittadini e associazioni che non la pensano come la giunta, e grazie ai quali il tema è diventato di dominio pubblico. Anche stavolta le forze politiche che lo sostengono hanno dimostrato di soffrire la voglia di trasparenza a cui li abbiamo piegati”. I consiglieri annunciano anche di aver raccolto e depositato le firme per un nuovo consiglio straordinario sull’ex Manifattura. “Stavolta i protagonisti dovranno essere tutti coloro che vogliono parlare di questa prospettiva e dare suggerimenti avanzando correttivi – conclude la nota – e ci piace sottolineare che la richiesta di un altro decisivo round è stata sottoscritta da tutta l’opposizione al completo. Un progetto su cui ci sono tanti dubbi e non puo’ essere liquidato così, anche perchè nella seduta straordinaria di ieri non c’è stato nemmeno il tempo di porre tutte le domande che avevamo”.