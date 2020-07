Pera (Lucca ti voglio bene): “Fdi, troppe voci dissonanti e senza una vera guida”

“Fra i partecipanti la libera associazione cittadina di Lucca Ti Voglio Bene, le simpatie per la Giorgia Meloni come per gli altri leader del centrodestra sono cosa nota e come in tutte le associazioni del mondo quando le voci di corridoio circolano frenetiche finiscono prima o poi per affacciarsi rapidamente al mondo dei media in modo che se ne possa trarre delle conclusioni”.

Ad affermarlo è Antonella Pera nota impresaria musicale: “Parlo con rigor di logica ed appartenenza politica – prosegue Pera -, visto che alle amministrative di Lucca 2017 sono stata candidata nella lista di Fratelli d’Italia. Esperienza preciso, che oggi difficilmente sarei disposta a ripetere.

” urreale o quanto meno inopportuno è stato lo sfogo di Marco Chiari dissonante dal contesto generale dello statuto di Fdi oltre che per certi aspetti inesatto nel contenuto – sottolinea –. Arrogante l’atteggiamento di Fratelli d’Italia contro la candidatura a sindaco per le amministrative di Viareggio della Barbara Paci. Cosa dire poi dell’amico Lido Fava costretto a raccogliere firme fra la militanza per far valere le sue ragioni?”.

“A questo punto – prosegue Pera -, dopo aver letto le dichiarazioni dell’onorevole Riccardo Zucconi, sorge spontanea la domanda su chi in Fratelli d’Italia sia guida politica e soggetto decisionale per la provincia di Lucca. Sono infatti decorsi tre anni dalle dimissioni di Riccardo Zucconi da presidente provinciale di Fratelli d’Italia e c’è da restar basiti nell’ apprendere dallo stesso l’impossibilità di giungere alla nomina di un nuovo commissario. Nomine affrettate nella scelta dei dirigenti locali e pretendenti al podio alla luce degli ultimi arrivi al momento tacciono al rapido dilagare della ferita, mentre la base del partito unica voce sul territorio, diserta i gazebo ed inizia a guardarsi d’intorno. Tutto questo e’ assolutamente nocivo alla salute del centrodestra in vista delle imminenti elezioni regionali e delle prossime amministrative di Lucca, ciò crea discordie, disappunto e soprattutto tanta confusione fra gli elettori”.