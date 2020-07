Manifattura sud, i dubbi della Lega: “Si dia voce a tutti”

Futuro della ex manifattura, interviene il capogruppo della Lega in Regione, Elisa Montemagni.

“È chiaro – dice – che la questione relativa al futuro dell’ex Manifattura di Lucca non possa trascinarsi in eterno ma è altrettanto logico, a nostro avviso, che sull’importante tematica si debba interpellare concretamente e rapidamente chi ha, eventuali, suggerimenti e correttivi da fare”.

“Ben venga, quindi – prosegue – la condivisibile richiesta avanzata dalle opposizioni di convocare un nuovo consiglio comunale straordinario che possa, effettivamente, esaurire l’ampio dibattito il quale, da tempo, si è naturalmente innescato sulla vicenda. La chiarezza e la possibilità di togliersi ogni minimo dubbio in merito al progetto che, peraltro, non ci convince affatto, è fondamentale, perchè si tratta di investimenti rilevanti che vanno a toccare un’area molto importante per tutti i lucchesi”.

“Ci sembra, pertanto – conclude la rappresentante della Lega – che sia giunto, dunque, il momento di trovare un’idonea e funzionale diversa soluzione, coinvolgendo però maggiormente le varie associazioni e la cittadinanza”.