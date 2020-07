Trasporti, Baccelli replica a Montemagni: “La Regione ha sempre investito sulla mobilità ferroviaria”

“La Regione Toscana in questi anni ha concretamente investito sul potenziamento del trasporto ferroviario regionale del nostro territorio e di tutta la Toscana”. Così il consigliere regionale Pd e presidente della commissione territorio e ambiente Stefano Baccelli replica alla capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni sui collegamenti ferroviari in Garfagnana.

“Come Regione abbiamo stanziato risorse importanti per migliorare i collegamenti del trasporto pubblico tra i nostri centri e le altre città della regione, tra cui certamente Firenze, tra le aree interne e quelle costiere: lo abbiamo fatto in un’ottica di sviluppo legata sì al turismo ma anche e soprattutto a una mobilità sempre più sostenibile e accessibile a tutti – spiega Baccelli -. La consigliera Montemagni solleva genericamente il tema dei collegamenti ferroviari tra Lucca e Firenze, decontestualizzandolo dal quadro complessivo degli ingenti investimenti fatti proprio da parte della Regione Toscana e dai progetti che ne segneranno il futuro. Tanto per citarne alcuni, negli ultimi cinque anni abbiamo investito 230 milioni dei 430 totali per il raddoppio della linea Lucca Pistoia; 20 milioni per la messa in sicurezza della Lucca Aulla; 50 milioni per l’acquisto di treni swing dedicati sempre alla Lucca Aulla“.

“Abbiamo investito anche sulla sicurezza: con uno stanziamento di un milione e 400mila euro per contrastare fenomeni di microcriminalità e tutelare i viaggiatori – va avanti il consigliere regionale -. Non solo, è notizia di questi giorni il sostegno di 450 milioni di euro della Banca centrale europea al piano di investimenti al Gruppo Fs italiane per l’acquisto di 135 nuovi convogli ferroviari destinati al trasporto regionale, di cui 43 già ordinati, che andranno a rinforzare le flotte anche della Toscana, dunque anche delle tratte che interessano il nostro territorio. Per avere un’idea più precisa delle scelte fatte per rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale ricordo, inoltre, l’acquisto dei 440 nuovi bus, che diventeranno 2100 una volta una volta affidata la gara regionale, che hanno ammodernato oltre il 70 per cento del parco mezzi”.

“Guardando al futuro – conclude Baccelli -oltre ad estendere il raddoppio ferroviario fino a Viareggio, dobbiamo avere l’ambizione di realizzare una completa integrazione tra treno, trasporto pubblico locale e mobilità ciclabile, ad esempio attraverso una bigliettazione unica. Il nostro territorio dovrà essere protagonista di questa nuova era improntata sulla sostenibilità del trasporto pubblico locale, una direzione verso la quale continueremo convintamente a lavorare”.