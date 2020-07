Barsanti: “Puccini, dimenticato il Caffè Di Simo”

“Parlare continuamente di Puccini senza che nessuno si interessi concretamente dell’Antico Caffè Di Simo è un paradosso”. A dichiararlo è Fabio Barsanti, consigliere di opposizione, che prende spunto dalla campagna The Lands of Giacomo Puccini, dove lo storico locale non viene nemmeno menzionato e sul recupero del quale l’Amministrazione non ha fatto niente.

“Fondazione e Camera di Commercio lanciano campagne pubblicitarie di dubbio gusto utilizzando il nome di Puccini, il Teatro del Giglio fa eventi in suo nome – dichiara Barsanti in una nota – ma a nessuno sembrano interessare le sorti dello storico Caffè Di Simo, sul quale, come al solito, il presidente del Consiglio Battistini ha fatto promesse da marinaio. Il presidente, infatti, nell’ottobre 2018 aveva garantito che l’amministrazione comunale si sarebbe interessata dello storico locale, chiuso ormai da otto anni, aprendo un tavolo di confronto. Ovviamente, da quel giorno, non è stato fatto alcun passo in avanti”.

“Il locale, legato non solo alle frequentazioni del maestro Puccini ma anche a quelli di altri artisti e personaggi lucchesi – prosegue Barsanti – è di proprietà di un privato; tuttavia la sua rilevanza storica, culturale e identitaria è patrimonio di tutta la città, e vedere quel locale chiuso in mezzo a via Fillungo è un fatto grave contro il quale le istituzioni dovrebbero impegnarsi. Anch’esso è un luogo di Puccini, ma vien costantemente dimenticato”.

“Che dire, infine – conclude il consigliere del gruppo misto – del livello della promozione turistica e commerciale della città sulle riviste nazionali? L’agenzia Lucca Promos, che questo inverno aveva promosso Puccini addirittura attraverso un’immagine con neve, castagne e ciaspole, ha presentato in conferenza stampa, assieme a Fondazione e Camera di Commercio, la campagna estiva, sempre nel nome di Puccini, questa volta con una foto di piazza Anfiteatro presa da internet, un piccione e uno zerbino con scritto ‘welcome’. Se questo è il livello della promozione culturale di Lucca nel nome di Puccini – conclude Barsanti – capiamo come a nessuno, compreso l’impalpabile assessore alla cultura, possa interessare il recupero di quello che era luogo di scambio culturale per eccellenza, ovvero il Caffè Di Simo, e non ci sorprendiamo nemmeno dei cortei gitani fatti in centro storico fatti con un carretto chiamato Ape Teatrale costato più di 6.000 euro”.