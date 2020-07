Danni del maltempo in Valle e Versilia, Baccelli: “Subito stato di emergenza regionale”

“Attivare subito lo stato di emergenza regionale”: il consigliere regionale Pd e presidente della commissione ambiente Stefano Baccelli si impegna a portare la situazione critica della Versilia e della Mediavalle all’attenzione del Consiglio Regionale: “Massima vicinanza ad attività economiche, balneari in piena stagione, ma anche cittadini che hanno riportato danni ingenti. Per questo lo stato di emergenza è una misura indispensabile”.

Forti raffiche di vento, pioggia e grandine sulla costa da Forte dei Marmi a Viareggio con ombrelloni ed altre strutture letteralmente spazzate via. Alberi caduti, danni alle abitazioni e alle coltivazioni, smottamenti nell’entroterrra versiliese e della Mediavalle. “Presenterò una mozione in consiglio per chiedere alla Giunta lo stato di emergenza regionale – assicura Baccelli – affinché le popolazioni e i settori economici danneggiati, possano trovare nel minor tempo possibile risposte certe e adeguate da parte delle istituzioni regionali. Si tratta, a mio avviso, di un provvedimento necessario che auspico possa essere adottato quanto prima e che rappresenterebbe una misura fattiva e tempestiva verso i territori danneggiati”.