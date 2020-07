Zucconi (Fdi): “Liste per le regionali, candidature da vagliare una ad una”

Candidature da “vagliare ad una ad una”. Riccardo Zucconi, deputato Fdi, fa la puntualizzazione mentre cominciano a trapelare i primi nomi in lizza a Lucca. Riferendosi poi alla candidatura Martinelli, annunciata in un articolo su Lucca in Diretta, il deputato fa presente che a breve incontrerà il circolo da cui è emersa con decisione la candidatura.

“Fa sicuramente piacere tutto questo interesse per le liste per le Regionali di Fratelli d’Italia – afferma -, un partito che sta riscuotendo sempre più consensi; evidentemente qualcuno sta iniziando a rendersi conto della crescente importanza di FdI. Quanto alle notizie riportate per le Liste delle regionali, tenterei di far capire che i vari passaggi fanno parte della normale redazione di una lista di candidature, da vagliare e approfondire una per una”.

“Ho già indicato qualche giorno fa – prosegue – quali sono i criteri ai quali ci stiamo attendendo in merito alle candidature stesse. Personalmente, visti i sondaggi che anche nella provincia di Lucca vedono Fratelli d’Italia in continua crescita, non posso che esserne contento, visto che come parlamentare ho determinato il suo radicamento e il suo successo in provincia. La lista dei nostri candidati sarà la migliore e se dobbiamo lavorare molto per la sua composizione è perché abbiamo la fortuna di avere, a differenza di altri, molte persone di livello e competenza. A breve mi incontrerò con il circolo di Lucca per continuare questo importante lavoro e voglio pertanto tranquillizzarecirca la situazione di Lucca, dove il circolo si è reso disponibile avanzando una sua proposta in modo compatto e costruttivo senza contestazione alcuna”.