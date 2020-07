“Vere e proprie voragini in via del Tiro a Segno”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che insieme alla collega Simona Testaferrata ha svolto oggi (26 luglio) un sopralluogo nella zona.

“Su sollecitazione dei cittadini – aggiunge Martinelli – ci siamo recati in via del Tiro a Segno in prossimità del campo sportivo dove abbiamo trovato dei crateri nella strada che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. Non basta più il solito intervento d’immagine fatto di lavori frettolosi per rimediare alla meglio con ‘toppe’ di bitume che alla prima pioggia vengono portate via riproponendo daccapo il problema”.

“I cittadini si sentono abbandonati dall’amministrazione Tambellini – attacca l’esponente di centrodestra – e sono stanchi di pagare tasse altissime per avere servizi da terzo mondo. Serve un intervento radicale ed immediato di messa in sicurezza della strada”.

Martinelli ricorda, infine, l’indirizzo mail per essere contattato dalla cittadinanza per segnalazioni e sopralluoghi: mmartinelli@comune.lucca.it