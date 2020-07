Marchetti (FI), alla Misericordia di Altopascio i rimborsi trasferte per il periodo di lockdown

“Ho provveduto a disporre un bonifico di 2mila euro, ovvero la quota di rimborsi trasferte ricadente sui due mesi di lockdown durante i quali il consiglio regionale si è riunito in forma telematica, a favore della Misericordia di Altopascio che è la mia città. La causale del bonifico è Devoluzione rimborsi Crt bimestre covid“. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti.

“Dare pubblicità a un gesto benefico è per me innaturale – speiga – tanto che già lo avevo fatto proprio nel periodo di lockdown attraverso la mia sezione Lions senza preoccuparmi di tracciarlo. Ora vado contro me stesso e rendo pubblica la mia attestazione di versamento. Invito i miei colleghi consiglieri regionali a fare altrettanto”.