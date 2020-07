Caos parcheggi al Versilia, Montemagni: “Colpa del ticket”

“Il problema delle macchine parcheggiate in malo modo dai cittadini che si recano all’ospedale Versilia, intralciando il lavoro degli operatori riflette una criticità legata al pagamento della sosta fuori dai nosocomi”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, che si dichiara da sempre “per la gratuità del padaggio fuori dagli ospedali”.

“Ci siamo sempre battuti – continua – affinchè non si dovesse pagare alcun obolo per lasciare l’auto nei pressi di una struttura ospedaliera. Infatti, chi si reca in una struttura sanitaria non lo fa certo per diletto e quindi non dovrebbe, a nostro avviso, essere costretto ad alcun onere riguardo al posteggio del proprio mezzo”.

“Non giustifichiamo, quindi – sottolinea e conclude la rappresentante della Lega – la criticabile moda del parcheggio ‘selvaggio’ fuori dal Versilia, ma crediamo che togliendo il ticket questa problematica non esisterebbe più“.