Scuola, Montemagni: “Approvata nosta mozione per stabilizzare docenti precari”

“A metà settembre sembra che riapriranno le scuole ma per molti docenti questa ipotizzata ripresa nelle aule dell’attività didattica non comporterà certo particolari benefici”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, in merito ai docenti precari: “Proprio per cercare di sostenere le giuste esigenze di questi insegnanti – prosegue il consigliere – abbiamo redatto una mozione, poi approvata anche col sostegno della maggioranza, in cui chiediamo dei precisi impegni da parte della giunta che dovrà interloquire direttamente sul tema col Ministero dell’istruzione”.

“In particolare – precisa l’esponente leghista – occorre espletare i concorsi già banditi, immettere in ruolo il personale che è già presente nelle varie graduatorie, alfine di garantire il normale svolgimento dell’attività didattica, oltre a prevedere una procedura straordinaria per inserire in ruolo, quei docenti che vantano almeno tre annualità di servizio”.

“Altra cosa per noi fondamentale – sottolinea la rappresentante della Lega – è la certezza che nei vari istituti ci sia un numero idoneo d’insegnanti di sostegno per gli alunni affetti da disabilità, facendo accedere direttamente all’anno di prova, gli specializzati sulla base delle specifiche graduatorie provinciali”.

“Insomma – conclude Montemagni – è grave che tanti docenti, anche toscani, siano da tempo in una condizione d’indeterminatezza lavorativa e ci auguriamo che la nostra iniziativa consiliare possa essere utile per sbloccare, dunque, l’attuale precaria situazione”.