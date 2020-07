Forza Italia, rush finale per le liste per le regionali

Anche Forza Italia scalda i motori verso le prossime elezioni regionali. E non sarà da sola visto che è stato raggiunto un accordo per presentare liste comuni con l’Udc, sempre in appoggio alla candidata governatrice Susanna Ceccardi.

In vista della compilazione delle liste, però, c’è una sola certezza: il capolista sarà il capogruppo uscente e coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti. Di lui si era detto che era stato tentato da sirene diverse e invece tenterà l’approdo a Firenze, mai come questa volta difficoltoso, sempre con il partito con il quale è stato eletto (ripescato dopo l’elezione di Stefano Mugnai in parlamento) in consiglio regionale.

Assieme a Marchetti è pronta a presentarsi una squadra che sarà un mix di nomi noti e new entry. Saranno rappresentativi di tutto il territorio, dalla Piana alla Valle del Serchio, da Lucca alla Versilia e non ci saranno solo iscritti al partito, ma potrebbero essere candidati anche nomi della società civile.

L’intenzione, comunque, è quella di fare presto, al massimo entro la prossima settimana, in modo da poter dare il via alla campagna elettorale. Tanti, comunque, gli incontri del coordinatore provinciale con papabili candidati, ora occorrerà tirare le somme per comunicare ufficialmente i nomi dei 4 uomini e delle 4 donne.