Colucci (Riformisti): “Lista Pd per le regionali? Frutto di uno scontro interno”

“La scelta dei candidati del Pd a Lucca per le elezioni regionali è la cartina di tornasole delle feroci divisioni interne, del clima da lunghi coltelli, ma anche dell’inaffidabilità politica, per l’esistenza di due Pd lucchesi: i Marcucciani e gli Anti-marcucciani”. Ne è convinto Francesco Colucci dei Riformisti toscani per Italia Viva.

“L’ex potente senatore Marcucci, indebolito da due elezioni perse nella sua Barga e dal tradimento a Matteo Renzi, sta cercando – è la ricostruzione di Colucci – con ogni mezzo di serrare le fila per non perdere altro consenso. Lo scontro con l’assessore regionale Remaschi sulle candidature per la Regione è stato cruento e gestito, in prima persona dal Senatore, ferocemente disceso nell’arena della direzione Pd a Lucca, pur di battere Remaschi. Accortosi di non poter vincere abbandonava la riunione tirandosi dietro il segretario politico Pd Puppa, per di non far approvare dalla direzione, i candidati alla Regione. Singolare la figura del segretario Pd, Puppa, che utilizzando il suo ruolo ha cercato di cancellare dalla lista, chi reputa più forte elettoralmente puntando ad una lista elettorale debole, per riuscire a farsi eleggere lui”.

“Nel contempo – aggiunge – lo stesso Segretario Puppa che ha impedito alla direzione lucchese di designare i candidati per le elezioni, assieme alla Mercanti presenteranno, lunedì a Lucca, ufficialmente, la loro candidatura dopo aver ricevuto il sostegno pubblico di Marcucci e del presidente della Provincia di ‘Capannori’, Menesini. Puppa e Mercanti si presentano pur non ancora nominati e allora Francesca Fazzi e Alberto Veronesi sono candidati o no? Loro non li presenta nessuno? Sono una fake news? Un riempitivo di lusso da esibire come cimbelli? Il Pd a Lucca non esiste più come partito, vi è solo un residuale gruppo di potere, ormai alla frutta, unicamente impegnato a sopravvivere. Agli elettori democratici, credo che sia chiaro che solo Matteo Renzi e Italia Viva sono la vera alternativa Riformista e che una loro affermazione a Lucca aiuterebbe anche la doverosa catarsi, nel Pd Lucchese”.