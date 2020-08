Giovannetti (Pd): “Consiglio regionale, 5 anni di emozioni e impegno”

Ilaria Giovannetti saluta il consiglio regionale e fa un bilancio dell’attività politica e amministrativa. Il saluto è arrivato a margine dell’ultimo consiglio della legislatura che ha varato lo stanziamento di 300 milioni per la ripartenza post Covid.

“È stato un periodo ricco di emozioni, di scoperte, di legami costruiti, di traguardi raggiunti e mancati – commenta -, ricordi che mi accompagneranno indelebili per il resto della vita. Cinque anni in cui ho cercato al meglio di essere all’altezza di quella fiducia che avete riposto in me nel 2015, a 25 anni, provando a fare qualcosa di utile per la Toscana e per la Provincia di Lucca. Anni in cui sono maturata, cresciuta, mi sono formata e lo sto continuando a fare, affinché riesca a prendere piena consapevolezza di me e dei miei obiettivi”.

“Devo veramente ringraziare tutti voi – afferma -, per avermi accompagnata e per aver fatto parte di questa mia esperienza arricchendola; persone speciali, che amano come me il proprio territorio e che portano avanti progetti per valorizzarlo. Mi avete regalato emozioni indescrivibili. Domani in direzione Regionale Pd, saremo chiamati a votare le liste con i nuovi candidati per le prossime elezioni, un momento importante che aprirà la campagna elettorale. Faccio un grande augurio a tutti i miei colleghi, che sono stati miei compagni in questo viaggio stupendo, ed a tutti i nuovi candidati, in particolare ad Eugenio, affinché possa guidare la Toscana per i prossimi anni”.