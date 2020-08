Regionali, Arianna Bertuccelli in corsa con “Toscana per il cambiamento”

La presidente di Consorzio imprenditoria italiana, comitato per la tutela degli imprenditori, Arianna Bertuccelli entra in corsa per il consiglio regionale.

Sarà nella lista civica Toscana per il cambiamento, a sostegno del centro destra e della candidata alla presidenza Susanna Ceccardi.

“Quando mi è stata proposta questa candidatura – afferma – ero un po scettica perché non sapevo se riuscire a bilanciare la mia attività imprenditoriale con l’impegno politico, poi ho deciso e adesso mi sento pronta. Sono pronta per portare il mio contributo in consiglio,avanzando proposte di varia natura: sanità e infrastrutture in primis. Negli ultimi cinque anni la sanità è stata molto trascurata, sono stati tagliati numerosi posti

letto, sono stati chiusi molti piccoli nosocomi,soprattutto nei paesi. Andrebbe rafforzata l’assistenza domiciliare e potenziate tutte le strutture ospedaliere,come quella di Santa Croce a Castelnuovo Garfagnana e il San Luca di Lucca”.

“Dal punto di vista delle infrastrutture sono varie le località che ancora presentano dissesti pericolosi,come quelle montane dell’alta Versilia – prosegue -. Gli imprenditori che spesso incontro lamentano disagi causati dalle strade pericolose,poco illuminate della Garfagnana e quindi la risoluzione di questi problemi sono un obiettivo primario. Chi vorrà cambiare veramente questa meravigliosa parte della Toscana, la Lucchesia, voti il nuovo, non il vetusto Pd che ha rovinato tutto il sistema,da quello sanitario,a quello delle infrastrutture, sino ad arrivare a quello burocratico in genere”.