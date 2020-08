L’opposizione: “Multimateriale, serve un secondo passaggio per i ritiri in periferia”

“Sistema Ambiente introduca subito un secondo passaggio a settimana per la raccolta del multimateriale in periferia”, a sostenerlo, in una nota, sono i firmatari della richiesta del consiglio comunale straordinario sul tema della rivoluzione rifiuti e differenziata partita da alcune settimane.

“Proteste e disagi continuano e col passare del tempo la situazione anziché migliorare, come avevamo predetto, sta invece peggiorando – spiegano i consiglieri Marco Martinelli (primo firmatario della richiesta di consiglio), Simona Testaferrata, Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci -. La seduta straordinaria per chiedere correttivi a questo piano folle si potrà tenere solo a fine agosto, precisamente il 31 alle 20,30, per indisponibilità dell’assessore all’ambiente Raspini a tenerlo in questi giorni e comunque prima di quella data. Ma nel frattempo, visto che i problemi segnalati dalla cittadinanza sono gravi, chiediamo che si ponga subito rimedio almeno alla questione del necessario raddoppio dei passaggi settimanali per il multimateriale, perché la popolazione non può attendere i tempi della politica. Dopo di che a fine mese discuteremo di tutte le altre modifiche necessarie della questione”.

Aggiungono poi i consiglieri comunali. “La nuova differenziata è partita con un progetto calato dall’alto, senza averla concordata con gli utenti e i danni si vedono: dai bidoni che rimangono fuori per giorni e giorni (il quinto bidone trasformato in ‘sacchetto giallo’ va tenuto dentro l’abitazione una settimana prima del ritiro) per non parlare del cambio dell’orario di posizionamento del materiale (dalla sera al mattino) a zone dimenticate dal ritiro fino alla qualità dei sacchetti distribuiti, con un impatto visivo in alcune zone drammatico oltre che alla questione inerente ai rifiuti che rimangono per molti giorni in casa. E’ necessario – concludono i firmatari – eliminare subito i disagi alla cittadinanza. Ci dispiace però e davvero non capiamo, come l’assessore Raspini non abbia trovato un giorno del mese di agosto per poter far svolgere la seduta alla quale è indispensabile la sua presenza. Secondo noi c’è urgenza, per l’amministrazione e il suo esponente delegato all’ambiente, evidentemente no. Però il cittadino paga il servizio profumatamente, è un cliente e come tale deve essere rispettato e ascoltato”.