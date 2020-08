Zucconi (Fdi) alla Provincia: “Assurdo aumentare il Tefa in un momento del genere”

“È davvero assurdo aumentare il Tefa in questo momento di profonda crisi per cittadini ed imprese. Attività chiuse da mesi, famiglie in grave difficoltà economica e la Provincia cosa fa? Chiede loro ulteriori risorse per 1 milione e 200 mila euro. Pura follia”. Sono queste le parole dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, all’indomani della conferma che la Provincia di Lucca aumenterà il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali, come riportato nella delibera di assestamento di bilancio approvata ieri (3 agosto) in Provincia.

“Bene ha fatto – commenta Zucconi – il consigliere provinciale Riccardo Giannoni a protestare con forza, chiedendo alla Provincia di rivedere questa scelta, giustificata peraltro con la motivazione di aumentare la dotazione organica del personale della provincia: insomma, il solito tentativo della sinistra di recuperare soldi spremendo i cittadini. E pensare che evitare tale aumento era assolutamente fattibile: bastava semplicemente rivedere alcune scelte di bilancio, tagliando delle spese e rinviandone altre (spese che tra l’altro sono difficilmente sostenibili vista l’emergenza coronavirus). Insomma, aumentare il Tefa è una scelta priva di logica, che non tiene conto delle tasche dei cittadini, già stremati dall’emergenza Covid, ma mira solamente a riempire le casse comunali. Auspico che il presidente Luca Menesini si adoperi quanto prima per revocare il provvedimento”.