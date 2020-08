Pomeriggio frenetico per il candidato governatore Eugenio Giani e i candidati delle liste che lo sostengono in Lucchesia. Fra i presenti ai diversi appuntamenti i candidati Pd Alberto Veronesi, Mario Puppa, Francesca Fazzi e Valentina Mercanti, il candidato in pectore di Italia Viva Alberto Baccini e il candidato di Svolta! Gabriele Bianchi. Al tour hanno partecipato nei rispettivi territori di competenza i sindaci Alessandro Tambellini, Luca Menesini e Patrizio Andreuccetti.

La mezza giornata in provincia è iniziata all’azienda Selene, dove si è parlato anche del tema caldissimo dello smaltimento dei residui da riciclo della carta, l’ormai famigerato pulper. Nell’occasione il candidato governatore alla televisione locale NoiTv ha parlato anche della questione Kme: “Decideremo – ha detto – la migliore soluzione con i cittadini”.

Giani è stato poi a Capannori per la visita al cantiere Piu e per un incontro con le aziende edili. Tardo pomeriggio in Valle del Serchio: prima a Castelnuovo Garfagnana per una visita all’azienda Artes, quindi alla Idrotherm di Castelvecchio Pascoli per concludere gli appuntamento con l’inaugurazione del nuovo parco giochi di Valdottavo.

Cena di fine giornata, infine, a Villa Cheli a Lucca con sostenitori e amici.