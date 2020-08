Toscana civica per il cambiamento, si presenta la candidata Arianna Bertuccelli

Arianna Bertuccelli, candidata al consiglio regionale con la lista Toscana civica per il cambiamento a sostegno dell’eurodeputata Susanna Ceccardi, incontrerà i residenti della Versilia mercoledì (12 agosto) alle 18,30 al ristorante pizzeria L’Oste Matto sul viale dei Tigli a Viareggio.

“Sarà occasione – dice la candidatga – di incontro e presentazione. Del resto in Toscana e soprattutto in Lucchesia c’è voglia di cambiamento, di una boccata di ossigeno per le imprese, per i disoccupati, per gli anziani costretti a vivere in roulotte, perché senza fissa dimora e entrate economiche”.

L’evento politico si concluderà con un buffet da degustare in compagnia.