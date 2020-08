Tour elettorale in Lucchesia per il candidato governatore Eugenio Giani

Tour elettorale oggi (6 agosto) in Lucchesia per il candidato governatore Eugenio Giani.

Giani arriverà alle 15 per una visita alla azienda Selene, sarà poi a Capannori per la visita al cantiere Piu e per un incontro con le aziende edili. Tardo pomeriggio in Valle del Serchio: alle 18 sarà a Castelnuovo Garfagnana per una visita all’azienda Artes, alle 18,45 sarà alla Idrotherm di Castelvecchio Pascoli e alle 19,30 inaugurerà il nuovo parco giochi di Valdottavo. Cena di fine giornata alle 21 a Villa Cheli a Lucca con sostenitori e amici.

A commentare il tour lucchese è Francesco Colucci dei Riformisti Toscani per Italia Viva: “Indubbiamente un ottimo programma, un tuffo nella realtà della Lucchesia – dice- anche se pensiamo saranno utili molti giorni ancora di presenza del candidato Giani sul nostro territorio, che certamente ci saranno, conoscendo l’impegno e la serietà di Eugenio. Un programma così pregnante, avrebbe avuto bisogno di una comunicazione più condivisa e più eclatante, in una politica dove tutto è ormai comunicazione. Sarebbe stata utile in questi incontri anche una presenza ufficiale delle liste che lo sostengono come presidente: il Pd, Italia Viva + Europa e le altre liste previste“.

“Forse l’organizzazione è stata curata dalla costola marcucciana del Pd – prosegue Colucci – La divisione in due mezzi partiti del Pd in Lucchesia sarà un problema per tutta la campagna elettorale, iniziata con la presentazione separata dei candidati, marcucciani, Mercanti-Puppa, da un lato e gli altri dall’altro, quando ci saranno. Una campagna elettorale fortemente divisa fra zingarettiani e marcucciani per vedere chi conta di più. Credo che gli elettori progressisti, non si devono prestare a questa pantomima e per avere certezza di dove andranno i loro voti hanno una unica scelta: votare Italia Viva + Europa. Con Matteo Renzi e Emma Bonino alleati hanno garanzia di preparazione, serietà, grande visione, anche per il futuro della Lucchesia e della Toscana”.