Trasporto pubblico, Montemagni: “Grossi problemi a Lucca e provincia”

“La famigerata gara sul Tpl, com’era ampiamente prevedibile, sta creando grossi problemi organizzativi anche a Lucca e provincia”. A dirlo è la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Il nodo cruciale – dice – è che pare manchino all’appello almeno una trentina di mezzi, assolutamente indispensabili in vista della riapertura delle scuole. Si naviga a vista e la situazione appare difficilmente gestibile e rischia, a breve, di creare, quindi, grossi problemi all’utenza. Da non trascurare pure il disservizio che si potrebbe creare alla biglietteria lucchese di piazzale Verdi, dove non sono presenti le postazioni anti-Covid e per tale motivo, probabilmente, potrebbe esserci un solo addetto per il disbrigo delle pratiche quotidiane, favorendo così possibili assembramenti, visto che non è inimmaginabile come, da settembre, si possano formare lunghe code allo sportello“.

“Insomma – conclude Elisa Montemagni – di tutto ciò dobbiamo ringraziare il presidente Rossi che, con la sua improvvida iniziativa, ha colpevolmente stravolto l’intero sistema del trasporto pubblico locale della Toscana”.