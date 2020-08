Tanti volti nuovi per il Pd che si candida a sostegno del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Professionisti, insegnanti, volti noti e meno noti della città per una lista di 24 nomi che cercheranno di riportare in forze in Consiglio il Partito Democratico.

La lista è stata presentata nel giardino della Torre Matilde recentemente restaurata alla presenza del candidato governatore alle regionali, Eugenio Giani, del candidato sindaco, Giorgio Del Ghingaro, della segretaria regionale del Pd, Simona Bonafè e del commissario del Pd di Viareggio, vero artefice dell’alleanza, Alessandro Franchi. Presente anche Federica Maineri della segreteria regionale.

“In queste settimane abbiamo lavorato intensamente e avviato un proficuo dialogo con la città che ci ha portato ad incontrare categorie economiche e sociali, il mondo dei professionisti, del volontariato e dell’associazionismo, riscontrando un grande interesse ed entusiasmo per il percorso intrapreso finora, caratterizzato da un forte rinnovamento e nuove energie che si aggiungeranno a quelle già presenti nel Partito Democratico viareggino – ha spiegato Alessandro Franchi, commissario del Pd di Viareggio – Porteremo avanti questa nuova campagna di ascolto anche nelle prossime settimane, intensificandola dopo la presentazione ufficiale della lista, attraverso il contributo di tutti i nostri 24 candidati e candidate”.

“In questi cinque anni – dice ancora – abbiamo provato e credo che ci siamo riusciti a dare un senso nuovo al rapporto fra cittadino e politica, scrollandoci di dosso un po’ di ruggine che si era creata. È arrivato il momento di dare struttura politica alla nostra azione amministrativa: 5 liste civiche 5 anni fa, oggi 6 liste (la settima in formazione) e il Partito Democratico. Scambieremo idee, condivideremo azioni di governo, creando sintesi per migliorare la città. Viareggio è una grande città, proiettata verso il futuro, ha ulteriori possibilità di crescita e centralità nel panorama toscano, italiano ed europeo e il Partito Democratico, insieme al candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro, sarà all’altezza delle sfide che questo vivace territorio ogni giorno ci invita a cogliere”.

Ecco i nomi dei candidati dem: Luigi Bernini, 31 anni, laureato in relazioni internazionali; Edoardo Bonuccelli, 28 anni, bancario; Samuele Borrini, 23 anni, tecnico informatico; Rebecca Casentini, 50 anni, insegnante e allenatrice; Francesca Ceccarini, 45 anni, dipendente della Regione Toscana; Silvia Cirri, 55 anni, pittrice e decoratrice; Filippo Ciucci, 46 anni, impiegato nel settore del welfare; Alessandro De Antoni, 34 anni, geometra; Paola De Benedictis, 56 anni, dipendente Enegan; Nicola Domenici, 34 anni, artista e imprenditore; Francesca Fruzza, 51 anni, pubblicitaria; Sara Grilli, 38 anni, avvocato; Massimiliano Marchetti, 34 anni, cantante, attore e commerciante; Veronica Marianelli, 41 anni, archeologa; Camilla Mori, 49 anni, dipendente Asl Toscana Nord Ovest; Patrizia Nardi, infermiera; Silvio Nuti, 56 anni, biologo marino; Silvia Palagi, 64 anni, dipendente comunale; Giuseppina Parrini (detta Zefi), 58 anni, insegnante; Dario Rossi, 35 anni, infermiere; Diego Sodini, 42 anni, albergatore; Andrea Strambi, 52 anni, consigliere comunale uscente; Matteo Toscano, 42 anni, psicologo; Enrico Vischi, 71 anni, pensionato.