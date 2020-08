Montemagni (Lega): “Bonus vacanze: un flop annunciato”

“Non ci sorprendono affatto i dati sconfortanti riguardanti l’utilizzo del bonus vacanze in Lucchesia”. Lo dice la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Fin dal suo lancio – spiega – avevamo, infatti, espresso le nostre forti perplessità che questo strumento sarebbe stato effettivamente efficace per supportare concretamente il settore turistico che, stante la pandemia, è entrato in una profonda crisi. Intanto è stato studiato un sistema troppo macchinoso per ottenerlo ed anche gli albergatori hanno immediatamente capito che sarebbe risultato in gran parte inefficace”.

“Sono circa un centinaio le strutture presenti nella provincia di Lucca – sottolinea la rappresentante della Lega – che hanno aderito a questa iniziativa, ma pensiamo che ben poche abbiano veramente avuto benefici reali da questo voucher. Le somme si tireranno a fine stagione ma, lo ribadiamo, per dare una concreta mano all’intero comparto alberghiero era necessario muoversi in altro modo e non basarsi esclusivamente su un bonus assai poco gradito e funzionale”.