Ponte sul Serchio, Colucci (Riformisti) chiede tempi certi per la realizzazione

Nuovo ponte sul Serchio, Colucci dei Riformisti per Italia Viva chiede tempi certi per la realizzazione dell’opera.

“L’errore obbrobrioso fatto dalla Provincia di Lucca e dal suo presidente Menesini – dice – di aver “dimenticato” la scadenza della variante urbanistica è stato sanato dal Comune di Lucca, in tempi brevi. Dobbiamo dar atto all’assessore Mammini di efficienza e di chiarezza sull’iter successivo per la realizzazione del ponte e delle necessarie opere accessorie: “La competenza per la realizzazione è provinciale e il tema riguarda anche la realizzazione dell’asse suburbano, della tangenziale di Lucca e, speriamo, del casello di Mugnano””.

“Rimediato dal Comune l’errore della Provincia – prosegue – adesso tutto è di nuovo in mano a Menesini che deve procedere alla realizzazione del ponte, ma anche alla definizione della viabilità e del nuovo casello autostradale di Mugnano, da sempre da lui bloccato. Casello sul territorio del Comune di Lucca, che risolverebbe il traffico pesante dell’area artigianale di Mugnano e del paese di San Concordio e che Menesini tiene bloccato per i suoi “interessi politici” come sindaco di Capannori”.

“Per i tempi di realizzazione del ponte – ricorda Colucci . Menesini ha annunciato pubblicamente pochi giorni fa: “…Una volta che il Comune ha approvato la variante si può emanare il bando. Dopo il bando di gara ci sarà l’aggiudicazione e la consegna dei lavori e poi l’apertura del cantiere, nella primavera 2021″. Come Riformisti Toscani riteniamo questa previsione molto azzardata, solo fumo per mascherare i danni fatti alla collettività lucchese dall’errore della Provincia. Ma nonostante tutto vogliamo credere alla sue nuove promesse, ma se il cantiere, non aprisse neppure nella primavera del 2021, come da lei annunciato per l’ennesima volta, il 21 giugno, si dimetterà da presidente della Provincia?”