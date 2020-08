Recaldin: “Lega pronta alla sfida delle regionali”

“È con grande orgoglio che accogliamo ancora in Versilia il nostro capitano Matteo Salvini. La sua presenza costante in provincia di Lucca è un segno di affetto e attaccamento a questo splendido territorio ed anche un riconoscimento al grande impegno del movimento nelle istituzioni e tra la gente”. Così in una nota il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin, commenta l’arrivo di Matteo Salvini e di Susanna Ceccardi a Viareggio previsto nella mattinata di domani.

“Ci aspetta una grande sfida – prosegue -, e siamo pronti ad affrontarla a testa alta. Noi ci siamo, a differenza della sinistra che ha fatto tante promesse in questi anni senza mai rispettarle. Lavoreremo per portare quel cambiamento che tanti toscani stanno aspettando da anni, e siamo convinti che dalla nostra splendida provincia il vento della speranza e della svolta buona possa soffiare forte su tutta la Toscana”.