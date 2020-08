Colucci: “Capitale della cultura, un’altra occasione persa per Lucca”

Lucca non figura tra le candidate a Capitale della cultura italiana per il 2022. Sulla mancata candidatura va all’attacco Francesco Colucci di Italia Viva: “Noi Riformisti per Italia Viva riteniamo che Lucca avrebbe avuto una chance importante per diventare Città della Cultura 2022. Per il 2023 non ci saranno domande in quanto il Parlamento sta deliberando di assegnare il titolo alla città di Bergamo e Brescia, città martiri del Covid19. Un’altra occasione persa per valorizzare la nostra città e riconquistare spazi sul mercato del turismo delle città d’arte”.