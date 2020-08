Regionali, con la Lega anche il primario di oculistica Fausto Trivella

C’è anche il primario di oculistica dell’ospedale San Luca di Lucca, Fausto Trivella, noto alle cronache recenti anche per una sanzione inflittagli dall’Asl per un post su Facebook in cui si sfogava contro i vertici dell’azienda e della Regione, nella lista degli otto nomi candidati per il consiglio regionale.

Per il resto poche le soprese rispetto a quanto annunciato. C’è la consigliera regionale urgente, Elisa Montemagni, il consigliere comunale di Viareggio, l’avvocato Massimiliano Baldini, il consigliere comunale di Lucca Giovanni Minniti, la consigliera comunale di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri, il consigliere comunale di Pescaglia Gianluca Bocchino, la responsabile del tesseramento della Lega Sabrina Pellegrini e la docente Michela Stefani.