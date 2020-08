Fdi, in campo per le regionali anche Fantozzi e Staccioli

Fratelli d’Italia, c’è un ticket in campo in vista delle prossime regionali. In attesa dell’ufficializzazione delle candidature del partito della Meloni nel collegio di Lucca alcuni candidati hanno già iniziato la campagna elettorale. Oltre a Massimiliano Simoni, ex presidente di Fondazione Pucciniano e Fondazione Versiliana, in campo scendono, in coppia, l’ex sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e l’ex consigliera regionale Marina Staccioli. I due hanno iniziato la campagna elettorale affrontando temi comuni, cercando di intercettare il voto in tutta la provincia.

Dalla Piana di Lucca, dove Fantozzi potrà godere del prezioso appoggio del capogruppo in consiglio comunale a Porcari, Riccardo Giannoni, alla Valle del Serchio, dove si è subito schierato per il ticket l’ex consigliere comunale di Barga, Luca Mastronaldi, alla Versilia.

Ancora aperte le ipotesi delle altre candidature. Vanno riempite due caselle ‘maschili’ e tre femminili. Fra gli uomini si parla del sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e del consigliere comunale di Lucca, Marco Martinelli, che sposerebbe così il partito della Meloni.