Regionali, ‘Cambiamo con Toti’ lancia la candidatura di Simone Simonini

Ci sarà anche Simone Simonini coordinatore Provinciale di Cambiamo! Con Toti per la corsa alla conquista della Toscana il 20 e 21 settembre.

Con una nota il movimento tramite Simone Spezzano (membro del comitato nazionale), ufficializza la presenza del movimento di Toti nello scacchiere di Toscana Civica per il Cambiamento a sostegno di Susanna Ceccardi presidente.

“Dopo cinquant’anni di ininterrotto governo, in Toscana c’è bisogno di un radicale cambiamento – commenta Spezzano -. Il nostro movimento, dopo un’attenta analisi dirigenziale alla presenza del coordinatore regionale Giorgio Silli, ha deciso di candidare e premiare Simone Simonini, persona di rinnovamento, ma con la giusta esperienza visto i ruoli già ricoperti nel corso degli ultimi anni“.

“Secondo alcuni sondaggi la Toscana non solo sarebbe contendibile, ma addirittura la coalizione di centrodestra sarebbe di poco in vantaggio sul centrosinistra. Per questo – ha concluso Spezzano- anche la nostra partecipazione potrebbe essere decisiva per cambiare la storia“.