Regionali, si presenta la candidata capolista Pd Francesca Fazzi

Presentazione pubblica per la candidata capolista del Partito democratico alle elezioni regionali della Toscana Francesca Fazzi. L’appuntamento è per mercoledì (12 agosto) alle 18,30 alla Pecora Nera, ingresso da via della Quarquonia, nel giardino degli Osservanti. A fine iniziativa, la candidata offrirà un brindisi ai partecipanti.

Per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, per partecipare è necessario prenotare via whatsapp al numero 347 1863243.