Montemagni (Lega): “Carenza di personale problema atavico all’ospedale Versilia”

“Il problema è atavico e totalmente irrisolto e riguarda la carenza di medici al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Secondo i dati forniti dalla Uil sono, infatti, cinque i professionisti che mancano nel punto emergenziale“. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni di settembre.

“Una lacuna – precisa l’esponente leghista – che mette pure in forte dubbio la possibilità di organizzare i normali turni delle ferie. Una criticità che esiste da tempo che non è mai stata, colpevolmente, affrontata dall’Asl Nord-Ovest, con tutte le inevitabili conseguenze del caso che comportano, tra l’altro, perenni disagi per i cittadini“.

“Oltretutto – insiste Montemagni – specialmente chi lavora nei pronto soccorso è sottoposto a continuo stress ed è quindi giusto, a prescindere da quello che dispone la legge, che possa godere di un adeguato periodo di riposo. Insomma è inaccettabile che nessuno abbia ancora posto rimedio a tale stringente problematica che investe pure il nosocomio di Lucca; meno male che, per il Pd, la sanità toscana sia al top. Andatelo a chiedere ai medici…”