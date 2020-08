Veronesi (Pd): “Ceccardi, benvenuta nel campo antifascista”

“Sono davvero felice se posso aver contribuito nel mio piccolo al cambio di rotta della candidata della Lega”. Queste le parole di Alberto Veronesi, candidato del Pd alle elezioni regionali, alla notizia della partecipazione della candidata della Lega alla manifestazione sulla Liberazione di Firenze dopo che aveva affermato “non ha senso definirsi antifascisti oggi”.

“L’antifascismo è un valore fondante della nostra democrazia. Do volentieri il benvenuto alla Ceccardi da questa parte del campo – aggiunge Veronesi jr – E questa è anche la miglior risposta agli odiatori seriali che sui social e al comizio mi hanno vomitato addosso di tutto. Per me la polemica è chiusa, ma resteremo vigili nella corrispondenza fra parole e fatti, fra posizionamento elettorale e comportamenti conseguenti”.