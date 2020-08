Elezioni regionali, tornano in Versilia Salvini e Ceccardi

Prosegue il tour della Lega in Versilia in vista delle prossime elezioni regionali. Domani (13 agosto) la candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana Susanna Ceccardi alle 20,30 sarà in piazza Umberto a Lido di Camaiore per un incontro pubblico con gli elettori.

Sempre domani (13 agosto) anche il leader della Lega Matteo Salvini a mezzogiorno terrà una conferenza stampa all’hotel Villa Grey sul viale Italico 84 a Forte dei Marmi. L’ex vicepremier proseguirà poi la campagna elettorale a Viareggio dove è atteso venerdì (14 agosto) alle 22 al gazebo Lega in piazza Inigo Campione per un incontro con i cittadini.