Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi nominato nuovo commissario per la provincia di Lucca

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi è stato nominato dalla leader del partito nuovo commissario Fdi per la provincia di Lucca. Eletto nel collegio lucchese nel marzo 2018, sarà coadiuvato da due vicecommissari: il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini.

“Raccolgo con orgoglio la fiducia riposta in me dal presidente Giorgia Meloni – dichiara Zucconi – e sono convinto che con il lavoro svolto in questi anni dal gruppo dirigente e dai numerosi iscritti faremo un ottimo lavoro per la crescita complessiva della presenza di Fratelli d’Italia a Lucca e provincia, che resta una delle più favorevoli al centrodestra. Siamo in un momento particolare per la Toscana, che a settembre eleggerà il nuovo governatore e dove sempre più elettori dimostrano con i loro voti che c’è esigenza di governi locali e regionale di centrodestra: noi dimostreremo che siamo preparati e pronti. In questi giorni abbiamo stabilito i criteri che ci dovranno guidare nella sfida per le regionali e per le comunali di Viareggio, Coreglia e Sillano: ci aspettano giornate intense e dobbiamo esserne all’altezza. A tutti i dirigenti e militanti l’indicazione della massima collaborazione per far raggiungere alla provincia di Lucca il migliore consenso per Fdi. Ringrazio Paolo Marcheschi per l’ottimo lavoro svolto, con lui Fratelli d’Italia è cresciuta considerevolmente a Lucca e provincia, delineando un volto nuovo che ci rende ancora più uniti e compatti ed a lui un in bocca al lupo per la sua corsa alle regionali dove sono sicuro farà un ottimo risultato”..

“Lascio un collegio cresciuto molto e pronto al salto che si merita – afferma Paolo Marcheschi – insieme abbiamo raggiunto traguardi umani e politici che sembravano impensabili a raggiungere. Mi avete reso facile il lavoro con la vostra pazienza e applicazione: è stato un piacere lavorare, ragionare e discutere con voi, uniti dalla stessa passione. Un grazie e un in bocca al lupo a Riccardo Zucconi che avrà l’onore di guidarvi verso meritati successi”.