Lega, Santini: “Grande soddisfazione per i candidati al consiglio regionale”

Il responsabile organizzativo di Lucca della Lega, Mauro Santini, esprime la soddisfazione per i candidati al consiglio regionale della Toscana nella sezione di Lucca e Capannori.

“Il partito – spiega – ha dovuto scegliere e non sempre si riesce a poter candidare tutti quanti, quindi mi preme ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e chi, come me, lavora ugualmente dall’esterno per supportare il partito”.

“Abbiamo una grossa opportunità e dobbiamo mettercela tutta – dice Santini – sono sicuro che il consigliere comunale Giovanni Minniti, la professoressa Michela Stefani e il primario Fausto Trivella daranno il massimo per questa tornata elettorale. A loro e tutti gli altri candidati – conclude – auguro un buon lavoro sul territorio, ai cittadini rivolgo un invito particolare a farci visita ai gazebo e agli eventi che verrano organizzati sul territorio, per incontrare i nostri candidati e sentire la nostra proposta di buon governo a guida Susanna Ceccardi”.