Raspini a sostegno di Francesca Fazzi: “Il Pd esca dalla sua confort zone”

“La sfida per il governo della Toscana sarà una battaglia vera. Per la prima volta apertissima a ogni risultato”.

Così l’assessore Francesco Raspini che, con un post sui social, annuncia il suo sostegno a Francesca Fazzi che si presenta come indipendente nella lista del Pd.

“Ho però la sensazione – spiega Raspini – che nel Pd si continui a considerare le elezioni regionali solo come una sfida per il posizionamento interno dando per scontato che tanto, come al solito, vinciamo noi. Errore grave, perché mai come stavolta la destra è forte e la sua candidata, checchè se ne dica, competitiva”.

“Spero di sbagliarmi – scrive – ma le cronache politiche di questi giorni mi fanno pensare che qualcuno stia sottovalutando l’avversario e le conseguenze, anche nazionali, che deriverebbero da una sconfitta in Toscana. Penso che, mai come questa volta, abbiamo bisogno di allargare il nostro perimetro, di andare incontro a nuovi valori e nuove idee, a persone con cui non eravamo abituati e condividere percorsi politici. Insomma, ad uscire dalla nostra confort zone e a investire su personalità in grado di mobilitare consenso anche al di là del nostro elettorato tradizionale che, soprattutto in questa occasione, potrebbe dimostrarsi una coperta troppo corta”.

“Peraltro pure un po’ strappata viste le recenti – e sconfortanti – vicende. È per questo che – pur con la massima stima per tutti gli altri candidati – ho deciso di sostenere Francesca Fazzi che si presenta come indipendente nella lista del Pd. Non solo perché si tratta di una persona di altissimo spessore in grado di rappresentare mondi e sensibilità estremamente diverse, come dimostrato dalla varietà dei partecipanti alla presentazione di ieri. Ma anche perché – conclude – come lei stessa ha più volte dichiarato, abbiamo l’esigenza di mettere Lucca e il suo futuro al centro delle priorità della prossima amministrazione regionale. In bocca al lupo Francesca”.