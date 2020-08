SiAmo Lucca ha scelto: in Toscana Civica i candidati Alessandro Di Vito e Claudia Salas Lazzari

SiAmo Lucca ha scelto. Saranno due i candidati nel collegio provinciale per la lista Toscana Civica per il cambiamento in sostegno alla candidata governatrice Susanna Ceccardi alle prossime elezioni regionali.

La scelta è caduta su Alessandro Di Vito, medico di pronto soccorso, attuale consigliere comunale di Lucca (subentrato nell’attuale consiliatura a Samuele Cosentino) e sull’imprenditrice Claudia Salas Lazzari, vicepresidente del movimento che ha espresso Remo Santini come candidato a sindaco nel 2017.

Si concretizza così l’intenzione espressa qualche giorno fa dalla lista civica di ‘contare’ all’interno del centrodestra in vista delle consultazioni regionali dei prossimi 20 e 21 settembre.