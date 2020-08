Italia Viva, da Viareggio la candidatura alle regionali di Alessia Picchiotti

Alessia Picchiotti sarà candidata alle regionali nella lista di Italia Viva.

Così si presenta la candidata per un posto in Consiglio a Firenze: “Viareggio da qualche centinaio di anni è la nostra casa – dice – Oggi ho voluto fermarmi dove i miei avi hanno iniziato il loro percorso lavorativo per dire ai viareggini che ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali con Italia Viva. Se dovessi essere eletta lavorerò avendo come riferimento il progetto politico ed amministrativo di Giorgio Del Ghingaro che ritengo possibile ripetere in Regione Toscana”.

“Un pensiero pieno di amore voglio dedicarlo a mio nonno Piero – conclude – alle mie figlie ed ai miei genitori che sono sicura mi supporteranno in questa bellissimo nuovo impegno che porterò avanti senza paura di perdere e con Viareggio e la Lucchesia nel cuore”.