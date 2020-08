Petrini vicecommissario di Fdi, soddisfazione del direttivo di Capannori

Il direttivo di Fratelli d’Italia Capannori accoglie con soddisfazione la nomina a vicecommissario provinciale del consigliere comunale Matteo Petrini.

“Ringraziamo gli onorevoli Giovanni Donzelli e Riccardo Zucconi – nuovo commissario per la provincia di Lucca – e il commissario regionale Alessandro Tomasi per questo importante riconoscimento – si legge in una nota – Matteo è una guida riconosciuta e apprezzata da tutto il gruppo, un ragazzo determinato e competente nonché elemento di punta del nostro partito. Sta facendo un’opposizione decisa, sempre al servizio del partito e soprattutto dei cittadini: è dunque il giusto riconoscimento per tutto quello ha fatto e che farà per Fratelli d’Italia“.