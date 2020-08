Benedusi (Fdi): “Scuola e disabilità, serve rafforzare l’inclusione”

“L’educazione inclusiva deve riguardare il 100% degli alunni, con tutte le loro differenze, comprendere anche le eccellenze e gli stili di apprendimento diversi”. La pensa così Chiara Benedusi, responsabile del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia Viareggio.

“Con l’avvento del Covid-19 – commenta – bisogna ancora di più rafforzare l’inclusione; l’impatto del cambiamento dovuto all’emergenza per coronavirus sulle disabilità e sulle persone con diagnosi importanti come l’autismo può essere amplificato perché hanno generalmente bisogno di supporto per affrontare i cambiamenti”.

“Come responsabile provinciale di Lucca del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia – conclude – mi auguro che con il ritorno presumibilmente a Settembre a scuola, l’inclusione degli alunni disabili sia maggiormente rafforzata per poter gestire al meglio le loro emozioni sia in ambito sociale sia didattico“.