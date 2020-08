Eugenio Giani sul palco del Caffè della Versiliana

Il Caffè de La Versiliana sarà ancora al centro del dibattito politico in vista delle prossime elezioni regionali, con Eugenio Giani che sarà ospite dell’incontro in programma domani (18 agosto) alle 21,30 sul palco del celebre salotto culturale di Marina di Pietrasanta, promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta.

Tanti saranno i temi affrontati dal presidente del Consiglio della Regione Toscana attualmente in carica e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione: dal modello toscano della sanità al piano straordinario per gli investimenti pubblici, dalle infrastrutture fino a come impiegare i fondi europei per una Regione più semplice e veloce dalla parte dei cittadini. A condurre l’incontro al caffè ci sarà Federico Monechi, caporedattore del Tgr Toscana della Rai.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè è libero fino ad esaurimento posti.

